Het gebruik van vast breedbandinternet in ons land nam vorig jaar met 33,3 procent toe. Dat blijkt uit het economisch cijferrapport van telecomregulator BIPT. Eerder maakte het BIPT ook al bekend dat we vorig jaar veel meer mobiel internet gebruikten.

Per vaste breedbandlijn werd vorig jaar maandelijks gemiddeld 150 gigabyte gebruikt, 35 gigabyte meer dan in 2018. Het breedbandverbruik wordt gestimuleerd door een stijging van het aantal huishoudens met sneller internet. Van de 4,59 miljoen breedbandaansluitingen (een stijging van 1,9 procent tegenover 2018) heeft 96 procent een snelheid van minstens 30 megabit per seconde. Het aandeel huishoudens met een aansluiting dat beschikt over supersnel internet (minstens 100 megabit per seconde) steeg van 43 procent naar 50 procent.

'Hiermee is de Europese connectiviteitsdoelstelling tegen 2020 voor supersnel internet bereikt', stelt het BIPT. De vaste breedbandprijzen in België situeren zich wel nog boven het EU-gemiddelde.

Sterke daling vast telefoonverkeer

Het BIPT geeft ook aan dat de toegang tot het vaste telefoonnetwerk blijft afnemen. Tegenover 2012 daalde het aantal aansluitingen voor de residentiële en zakelijke markt met 15,2 procent. In volume aan telefoonverkeer is de daling nog veel groter: het totale volume vast spraaktelefoonverkeer bedraagt minder dan de helft (45,8 procent) van dat in 2012. Ten opzichte van vorig jaar daalt het volume met 15,1 procent.

De totale verkoop van bundels op de residentiële markt is vorig jaar ten opzichte van een jaar eerder gestegen met 2,6 procent. Vooral de 4-play bundels, die vaste telefonie, internet, tv en mobiele telefonie aanbieden, winnen aan populariteit. Het aandeel van die bundels bedroeg vorig jaar 32,9 procent van het totale aantal bundels.

