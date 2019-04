Gebruikers Gmail kunnen mails plannen

Mensen die Gmail gebruiken, kunnen voortaan plannen wanneer de mail wordt verstuurd. Bij het schrijven kunnen ze het tijdstip van afleveren invullen. Ze kunnen er zo rekening mee houden dat de ontvanger bijvoorbeeld op vakantie is, of in een andere tijdzone woont en waarschijnlijk slaapt.

