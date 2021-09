Binnenkort kan je in acht Amerikaanse staten de Wallet-app op je iPhone gebruiken om je identiteitskaart of rijbewijs aan autoriteiten te tonen. De Amerikaanse douanedienst TSA zal het mogelijk maken voor passagiers op meerdere luchthavens om zich met hun smartphones te identificeren.

Eerst zullen gebruikers in de staten Arizona en Georgia de mogelijkheid krijgen. Daarna volgen Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma en Utah. Apple ziet de applicatie als 'een belangrijke stap in ons streven om fysieke portemonnees te vervangen door veilige en makkelijke mobiele varianten'.

De identiteitsbewijzen moeten worden ingevoerd op een gelijkaardige manier als dat nu al gebeurt met betaalpassen en bankkaarten in de app. De staat die het bewijs heeft uitgegeven moet dan de echtheid bevestigen. Het techbedrijf zegt met nog meer staten in overleg te zijn om de digitale identificatiebewijzen verder uit te rollen.

