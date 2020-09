Een opsteker voor Huawei, dat door een handelsboycot geen Google-diensten op zijn smartphones meer mag installeren: gebruikers kunnen vanaf nu TomTom Go Navigation via de Huawei AppGallery binnenhalen - een prima, zij het betaald alternatief voor Google Maps.

Sinds bekend werd dat de Chinese techreus door een Amerikaans handelsverbod geen Google-diensten en -apps op nieuwe telefoons mag installeren, raakt Huawei's eigen app-winkel langzaam maar zeker wat gevulder. Een gerenommeerde navigatie-oplossing is voor veel consumenten een absolute must op hun smartphone, en met TomTom Go Navigation heeft het geplaagde Huawei die klepper nu te pakken.

Online services

De navigatie-app, ook beschikbaar voor andere Android-toestellen én iOS, biedt handige functies als Route Bar en Moving Lane Guidance: als een auto een splitsing of afrit nadert, dan geeft de app weer in welke rijstrook de bestuurder moet zitten zodat er geen plotselinge afslag wordt gemist.

Ook kan er gebruik worden gemaakt van diverse online services van TomTom, waaronder actuele verkeersinformatie en waarschuwingen voor flitsers.

In tegenstelling tot Google Maps is TomTom Go Navigation evenwel niet gratis. Een abonnement kost 12,99 euro per jaar, 8,99 euro per zes maanden of 1,99 euro voor een maand. Wel is er een kosteloze probeerperiode van dertig dagen.

