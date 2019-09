Geen Google Earth-auto, en toch je omgeving in kaart brengen? Dat kan met hulp van de Antwerpse start-up Geckomatics dat artificiële intelligentie inzet om goedkoop objecten of zwervuil te detecteren.

Antwerps? Het was nochtans in Gent dat het idee voor Geckomatics ontstond. CEO Bert Cattoor werkte er op de stedelijke IT-dienst, en merkte hoe frustrerend het was om dingen in kaart te brengen: steevast was dat op basis van veel te gedateerde data om echt nog werkbaar te zijn, maar zomaar de stad rond rijden met zo'n Google- of TomTom-auto om eigen metingen te doen was ook veel te duur.

...