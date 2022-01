Symphony Technology Group (STG), een investeerder in de software-, data- en analysesectoren, heeft de benoeming aangekondigd van security-veteraan Gee Rittenhouse als CEO van McAfee Enterprise.

Als topman zal Rittenhouse zich richten op het opschalen van de groeiactiviteiten van McAfee Enterprise. Het beveiligingsbedrijf heeft momenteel ongeveer drieduizend SSE-klanten en zevenhonderd medewerkers.

Rittenhouse brengt meer dan twintig jaar expertise op het gebied van beveiliging en cloud met zich mee. Meest recentelijk leidde hij Cisco's Security Business Group. Hij kwam tweemaal voor in de Global Telecoms Business Power 100 en wordt erkend voor zijn innovatie en operationele focus. Voorafgaand aan Cisco was Rittenhouse president van Bell Labs. Hij behaalde zijn doctoraat in elektrotechniek en computerwetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

De Symphony Technology Group zal naar verwachting later dit kwartaal de McAfee Enterprise SSE-portfolio hernoemen als een afzonderlijk bedrijf.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

