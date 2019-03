Geen groei meer voor de tablet, tenzij er een pc aan hangt

Analistenbureau IDC merkt uit zijn kristallen bol dat er dit jaar 391,1 miljoen personal computing devices worden verkocht. Het deelt die op in vier categorieën: desktops en datacenter workstations, Notebooks en mobiele workstations, detachable tablets (laptops waarvan het scherm als tablet kan worden gebruikt), en slate tablets (gewone tablets).

Tussen dit jaar en 2023 verwacht IDC een jaarlijkse gemiddelde daling van 1,2 procent, tot 372,2 miljoen toestellen. Daarbij krijgt de tablet de zwaarste klappen (-4,4 procent per jaar), net zoals de desktopcomputer (-2,6 procent per jaar), al zit die al jaren in het slop.

Laptops en mobiele workstations blijven min of meer gelijk met een lichte groei van 0,7 procent. De enige categorie met relevante groei komt van de detachable tablets die jaarlijks met 4,6 procent groeien. Of anders gezegd: de combinatie van een pc die ook kan dienen als tablet doet het beter dan pc's en tablets apart. Al kunnen we dat ook deels verklaren door het feit dat het relatief nieuwe toestellen zijn en vandaag ook het kleinste marktaandeel (5,7 procent) hebben. In tegenstelling tot tablets en laptops zijn ze vandaag in elke huiskamer of kantoor te vinden.