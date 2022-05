China legt livestreaming voor minderjarigen stevig aan banden. Na 22 uur mogen minderjarigen niet langer kijken, maar ook virtuele cadeautjes en ouderlijk toezicht worden verstrengd.

Zaterdag communiceerde de Chinese mediaregulator dat platformen voor livestreaming meer controle moeten uitvoeren op hun minderjarige gebruikers. Onder de zestien jaar is het voortaan verboden om zelf te livestreamen. Tot 18 jaar is er toestemming van de ouders nodig.

De regels gelden ook voor het schenken van zogenaamde virtuele cadeautjes. Dat zijn fooien die je als kijker aan een streamer kan geven en vormen voor populaire streamers een interessante inkomstenbron.

Maar ook het kijken zelf wordt aan banden gelegd. Platformen mogen geen diensten meer aanbieden aan minderjarigen na 22 uur chinese tijd (16 uur Belgische tijd). Die regel moet er voor zorgen dat jongeren genoeg kunnen slapen.

China werkt al even aan regels rond livestreaming. De overheid sprak in het verleden van een chaos in het landschap dat de afgelopen jaren zeer populair werd. Ook games zelf zijn streng gereguleerd waarbij de overheid zelf beslist welke titels zijn toegestaan in het land.

