'Geen noemenswaardige schade door cyberaanvallen op Spelen Tokio'

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio zegt dat er 'geen noemenswaardige schade is vastgesteld' door mogelijke cyberaanvallen. De organisatie reageert daarmee op het nieuws dat Amerikaanse autoriteiten zes Russische inlichtingenofficieren hebben aangeklaagd voor cyberaanvallen, onder meer op de (uitgestelde) Olympische Spelen in Japan.