Wie Windows 10 wil draaien op een Mac kan dat. Maar met Windows 11 wordt dat moeilijk, al bestaan er omwegen om het besturingssysteem met wat geluk aan de praat te krijgen.

Het vorige week aangekondigde Windows 11 komt formeel pas eind december uit, maar sinds vorige week circuleert er al een officieuze versie en binnenkort is er ook een previewversie beschikbaar.

Maar standaard draait dat niet op Macbooks, iMacs of Mac mini's. Niet op de oude toestellen, met Intel processor, en al helemaal niet op de nieuwe generatie op Apple Silicon, de chips van Apple op Arm-architectuur.

Er spelen twee zaken mee: de hardware van de Macs wordt officieel niet ondersteund door Windows. Daarom zal een Mac bij het installatieproces van Windows al aangeven dat het besturingssysteem niet kan worden geïnstalleerd.

Het andere obstakel is de vereiste van TPM 2.0, een aanvullende chip waar cryptografische sleutels worden bewaard. Sommige recente Macs hebben die chip wel, maar veel toestellen van een paar jaar oud niet. Een probleem dat ook veel pc-gebruikers treft.

Omzeilen

Het lijkt er niet op dat de ondersteuning voor Macs, of een versoepeling rond TPM, er meteen aankomt. Maar Appleinsider wijst wel op een achterpoortje waardoor de TPM-verplichting en de hardware-ondersteuning kan omzeild worden. Daarbij ga je een bestand in het virtueel schijfbestand van Windows 11 bewerken om de controle op TPM te omzeilen.

Hierdoor omzeil je de controle op TPM en op het al dan niet hebben van ondersteunde hardware, maar je toestel moet wel nog steeds voldoen aan de technische vereisten, zoals (minstens) een dual core processor, 4 GB RAM en 64 gigabyte opslag. Dat geldt ook voor pc's of virtuele machines waarin je Windows 11 wil proberen.

