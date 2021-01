Geert Degezelle start per 1 februari als vicepresident Enterprise Sales bij Telenet Business. Het gaat om een nieuwe functie: alle sales-afdelingen die gericht zijn op KMO's en grote bedrijven zullen voortaan onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

De carrière van Degezelle (46) speelde zich voornamelijk af in de telecomsector, onder meer bij Proximus en Telindus. Bij Proximus was hij verantwoordelijk voor alle sales consultants en architecten, zowel voor telecom als ICT, maar hij heeft er ook in strategie, innovatie en M&A gewerkt. Daarnaast bouwde hij bij Proximus de cybersecurity business uit en was hij verantwoordelijk voor de networking & cloud business unit.Later werd Degezelle CEO van Telindus Nederland, waar hij vier jaar aan de slag bleef. Bij zijn terugkeer naar België werd hij CEO bij Cheops Technology. Degezelle is van opleiding telecomingenieur (Hogeschool Antwerpen), voltooide een postgraduaat telecom (Universiteit Antwerpen) en behaalde daarna een MBA aan de Flanders Business School.