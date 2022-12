Door een slechte beveiliging in de app van het Nederlandse Forum voor Democratie liggen de gegevens van bijna honderdduizend leden en ex-leden op straat.

Volgens RTL Nieuws, dat het lek controleerde na een anonieme tip, maakte de ForumApp verbinding met de website van Forum voor Democratie, maar werd daarbij niet gecontroleerd wie de data opvroeg en of dat mocht. Dat maakte het mogelijk om alle gegevens van leden op te vragen.

De app waarmee het lek werd ontdekt werd pas afgelopen weekend gelanceerd. Het moet leden van de rechts populistische partij de kans geven om als een soort bedrijfsnetwerk te fungeren, maar er is ook een chatfunctie en zelfs een optie om met andere leden te daten.

De data die publiek opvraagbaar was bevat namen, adressen, telefoonnummers, rekeningnummers, geboortedata, of en hoeveel lidgeld mensen betaalden en uiteraard hun politieke voorkeur gezien het om leden van een politieke partij gaat. De database bevat zowel leden als oud-leden, leerde RTL Nieuws, driekwart is man.

Het datalek werd eerst gemeld aan FVD, en is intussen gedicht, alvorens RTL het nieuws bekend maakte. Forum voor Democratie zegt dat het intussen stappen neemt en met een extern bureau de veiligheid van haar IT-systemen gaat controleren. Het doet ook melding bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.. Hoeveel mensen ook de weg naar de data hebben gevonden is niet bekend.

