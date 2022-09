Kiwi Farms, een forum dat voornamelijk wordt ingezet om gegevens van slachtoffers openbaar te maken zodat gebruikers hen kunnen stalken, is afgesloten. Een hacker kreeg toegang tot een account van een administrator.

Bij de aanval zijn mogelijk accounts van alle gebruikers gelekt, schrijft eigenaar Joshua Moon in een mededeling op de site. Moon meldt dat iemand waarschijnlijk toegang tot de admin-account kreeg via 'session hacking', waarbij een aanvaller authenticatietokens voor een site overneemt, nadat een gebruiker of admin die ingeeft voor tweestapsverificatie.

In de mededeling lijkt Moon vooral medelijden met zichzelf te hebben, iets internetgebruikers tot sarcastische reacties beweegt. Kiwi Farms is namelijk voornamelijk gekend als stalkerforum. Het wordt gebruikt om mensen, voornamelijk vrouwen, transgenders en LGBTQ-persoonlijkheden, te 'doxxen'. Daarbij worden hun gegevens online gegooid zodat de forumgebruikers hen kunnen lastigvallen, vaak met het specifieke doel hen tot zelfmoord te dwingen.

Twitch-streamer Keffals startte vorige maand een campagne tegen Kiwi Farms, nadat de site werd gebruikt om een politieteam naar haar deur te sturen (een vorm van 'swatting'). Die campagne zorgde er onder meer voor dat de site niet langer beschermd wordt door CloudFlare. XenForo, de forumsoftware die bij deze aanval omzeild werd, blokkeerde Kiwi Farms vorig jaar al als klant.

