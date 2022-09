Persoonlijke gegevens van bijna tien miljoen Australiërs zijn mogelijk op straat beland bij een cyberaanval op de op een na grootste telecomoperator van het land. Dat heeft het bedrijf, Optus, bekendgemaakt.

Volgens de topvrouw van de telecomoperator, Kelly Bayer Rosmarin, was de hacking het werk van 'ervaren' mensen en konden zij zich toegang verschaffen tot gegevens van 9,8 miljoen abonnees. Het gaat om de namen van de klanten, geboortedata, telefoonnummers, mailadressen en soms ook nummers van paspoorten en rijbewijzen. Paswoorden en bankinformatie zouden niet in de handen van de hackers gevallen zijn, zegt het bedrijf uit Singapore.

Waar de cyberaanval vandaan kwam, is niet duidelijk. Er werd ook geen losgeld gevraagd. Rosmarin zei niet te weten wat de hackers met de gegevens van plan zijn. De Australische autoriteiten hebben de Australiërs gewaarschuwd voor mogelijke identiteitsdiefstal. Australië telde 25 miljoen inwoners in 2021.

Volgens de topvrouw van de telecomoperator, Kelly Bayer Rosmarin, was de hacking het werk van 'ervaren' mensen en konden zij zich toegang verschaffen tot gegevens van 9,8 miljoen abonnees. Het gaat om de namen van de klanten, geboortedata, telefoonnummers, mailadressen en soms ook nummers van paspoorten en rijbewijzen. Paswoorden en bankinformatie zouden niet in de handen van de hackers gevallen zijn, zegt het bedrijf uit Singapore. Waar de cyberaanval vandaan kwam, is niet duidelijk. Er werd ook geen losgeld gevraagd. Rosmarin zei niet te weten wat de hackers met de gegevens van plan zijn. De Australische autoriteiten hebben de Australiërs gewaarschuwd voor mogelijke identiteitsdiefstal. Australië telde 25 miljoen inwoners in 2021.