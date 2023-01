De Amerikaanse telecomoperator T-Mobile is opnieuw het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Hackers maakten daarbij de gegevens van zowat 37 miljoen klanten buit, zo maakte de dochter van Deutsche Telekom donderdagavond bekend.

T-Mobile stelde de hacking op 5 januari vast. Het bedrijf haalde externe experten binnen om de bron van de aanval mee op te sporen, waardoor die binnen een dag gestopt kon worden.

Het onderzoek naar de cyberaanval loopt nog, maar volgens T-Mobile zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat zijn systemen of netwerk aangetast zijn. De operator benadrukt voorts dat geen gevoelige of financiële gegevens van klanten zijn buitgemaakt. De hackers gingen wel aan de haal met 'basisinformatie', zoals namen, adressen, e-mailadressen en geboortedata.

In april vorig jaar werd het bedrijf al eens slachtoffer van hackers. De Lapsus$ bende kon toen broncode van het bedrijf stelen. Ook een jaar eerder, in augustus 2021, lekte er data uit die een hacker bij het bedrijf kon verzamelen. De dader liet toen verstaan dat de beveiliging bij het bedrijf niet geweldig was.

