Gegevensbeschermingsautoriteit vindt nog altijd geen Duitstaligen

Door de komst van de GDPR, die sinds 23 mei actief is, werd de privacycommissie omgevormd tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Die moet bestaan uit vijf directeurs die klachten kunnen behandelen, maar ook proactief kunnen controleren of organisaties zich wel aan de data- en privacywetgeving houden.

Die hervorming is intussen nog altijd niet in praktijk omgezet. Volgens De Tijd is de organisatie nog steeds op zoek naar een kandidaat met voldoende kennis van de Duitse taal om in het directiecomité te zetelen. Dat probleem stelde zich ook al in november, toen Beltug benadrukte dat de stuurloosheid van de organisatie het voor bedrijven moeilijk maakt.

De vijf directeurs moeten naast hun moedertaal ook Engels kunnen, maar minstens één van hen moet ook de Duitse taal machtig zijn. Via Selor werd vooralsnog geen kandidaat gevonden waardoor de het directiecomité niet kan starten.

Willem Debeuckelaere, die momenteel waarnemend hoofd is van de GBA, zegt aan De Tijd dat de GBA door het ontbreken van de kandidaat zich moet beperken in haar taken. De organisatie kan wel klachten behandelen, maar proactief inspecties uitvoeren is momenteel niet mogelijk.