is redacteur bij Data News

De erfgenaam en feitelijke grote baas van het Zuid-Koreaanse miljardenconglomeraat Samsung is dinsdag veroordeeld tot een geldstraf, wegens het illegaal gebruik van het verdovend middel propofol.

Een rechtbank in Seoel veroordeelde de 53-jarige Lee Jae Yong, vicevoorzitter van Samsung, tot een geldboete van 70 miljoen won (52.000 euro).

Lee gaf eerder toe dat hij tussen 2015 en 2020 tot veertig maal toe zijn toevlucht had genomen tot propofol, een sterk verdovend middel dat normaal gebruikt wordt als anestheticum bij chirurgische ingrepen. Het wordt ook illegaal als verdovend middel ingenomen. Een overdosis propofol veroorzaakte in 2009 de dood van popster Michael Jackson.

