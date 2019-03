'Gendergelijkheid is een kwestie van nationale veiligheid'

De technologiesector heeft een probleem met vrouwen ... Het is te zeggen, we nemen er niet genoeg aan. Vandaag, op Internationale Vrouwendag, leggen we vooral de nadruk op het gebrek aan gendergelijkheid en de problemen die vrouwen daardoor ondervinden. En dat is zonder twijfel een belangrijke kwestie die we moeten aanpakken. Maar het gebrek aan vrouwen in de technologie brengt ook bedrijven, onze maatschappij en ieder van ons ernstig in de problemen.

Waarom hebben we meer vrouwen nodig?

Vier ogen zien meer dan twee. Daarom is het op boekhoudafdelingen ook de gewoonte om een betaling door minstens twee mensen te laten goedkeuren voor ze wordt uitgevoerd. Als we deze logica verder trekken, kunnen we stellen dat diversiteit ook veiligheidteams en zelfs de hele technologiesector enorm zou versterken. Hoe diverser een team, hoe beter het presteert. Meer ideeën en standpunten leiden nu eenmaal tot betere resultaten. Zo bleek uit de studie Why Diversity Matters die in 2018 door McKinsey werd uitgevoerd dat organisaties met een doordacht beleid omtrent etnische en genderdiversiteit betere financiële resultaten boeken.

En toch ging de wereldwijde gendergelijkheid er in 2018 maar lichtjes op vooruit volgens de Global Gender Gap Index van 2018. In 2015 stond België nog op een mooie 15e plaats, maar vandaag vallen we terug naar plaats 32. Erger nog, wat gelijke lonen betreft, staan we zelfs pas op plaats 95 van de ranglijst. Op het vlak van opleiding, geven we mannen en vrouwen wel gelijke kansen. Maar ondanks de vele initiatieven die momenteel en voordien al werden genomen om codering te promoten bij meisjes, blijft het aantal vrouwen in STEM-richtingen steken op 25 procent volgens een studie van Agoria. Daarmee komt België op de 21e plaats in Europa.

Als we even inzoomen op cyberveiligheid, stuiten we op een nog lager percentage vrouwen. Cybersecurity Ventures verwacht echter wel een wereldwijde stijging van 11 procent in 2013 tot 20 procent tegen eind dit jaar. Dat is alvast goed nieuws, maar als we de gigantische kweekvijver van onaangeroerd vrouwelijk talent niet benutten, hinken we van meet af aan al achterop en helpen we onszelf niet vooruit. Vergeet niet dat het de slechteriken maar één keer moet lukken. Hun pogingen zijn eindeloos en zij kiezen waar en wanneer ze toeslaan. Wij daarentegen moeten elke keer opnieuw meteen juist zitten. Het is heel eenvoudig: we hebben vrouwen nodig om het evenwicht te herstellen.

Hoe kunnen we meer vrouwen aantrekken tot de technologiesector? En ze daar houden?

Er is geen wonderformule. Er spelen verschillende factoren mee. Sommige daarvan zijn maatschappelijk, andere cultureel. Maar als sector en als individueel bedrijf kunnen we en zouden we ons steentje moeten bijdragen. Ik heb niet alle antwoorden, maar kan wel drie suggesties doen die verder gaan dan de toepassing van alle formele interne procedures (die zouden in 2019 trouwens vanzelfsprekend moeten zijn) en ons alvast op de goede weg kunnen helpen:

We moeten een actieve rol spelen in de opleiding van vrouwen

Als sector moeten we veel proactiever zijn in het aantrekken van vrouwelijk talent en er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jonge vrouwen een carrière in de technologie niet links laten liggen door fabeltjes over een sector die niet zou openstaan voor vrouwen. Als we meisjes willen overtuigen, moeten we hen zo vroeg mogelijk warm maken voor de technologiesector, bijvoorbeeld door de 'Girls in ICT'-dag georganiseerd door de International Telecommunication Union. De technologiewereld heeft alle geslachten enorm veel te bieden.

We moeten komaf maken met alle terughoudendheid die er nog is om vrouwen aan te werven

Dat klinkt misschien logisch, en dat is het ook. Maar om tot een situatie komen waarin mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen, moeten we als leidinggevenden erg duidelijk zijn en onze waarden consequent communiceren: we gaan voor niets minder dan voor volledige gelijkheid. En dan hebben we het niet alleen over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de technologiesector, maar ook tussen mensen van alle geslachten, culturele achtergronden, ...

Die boodschap moeten we intern in ons bedrijf en ook extern blijven herhalen. Een succesvolle vrouwelijke manager die haar eventuele promotie moet verdedigen voor een volledig mannelijke raad, dat slaat toch op niets? Ik heb mijn recruiters ook duidelijk gemaakt dat ik voor elke nieuwe functie minstens 30% vrouwelijke kandidaten wil.

We moeten inspirerende vrouwelijke leidinggevenden in de technologiesector in de kijker zetten

Bij Cisco zijn vijf van de elf mensen in ons wereldwijde managementteam vrouwen. We hopen dan ook dat dit vrouwen in onze hele organisatie inspireert. Aan de hand van initiatieven zoals onze Women Rock IT bieden we vrouwen van alle leeftijden de mogelijkheid om rechtstreeks te communiceren met vrouwelijke leiders en rolmodellen uit de technologiewereld. Ook ons programma DARE helpt vrouwen die aan het begin van hun carrière staan. We helpen hen om zichtbaarder te zijn, hun self-branding te verbeteren en betere onderhandelaars te zijn.

Inderdaad, het is niet meer dan normaal en we moeten verbeten blijven streven naar 100 procent gelijke kansen voor alle geslachten. Maar het is ook een kwestie van veiligheid. Ik ben ervan overtuigd dat België er veiliger op zou worden met meer vrouwen in de technologie en cyberveiligheid. Ik daag de sector en mijn eigen bedrijf dan ook uit om beter te doen. Om meer vrouwen aan te trekken tot de sector die onze toekomst bepaalt.