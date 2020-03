Michel van der Ven is redacteur bij Data News.

De Amerikaanse autoconstructeur General Motors (GM) gaat de komende vijf jaar 20 miljard dollar (ongeveer 18 miljard euro) investeren in de ontwikkeling en productie van elektrische wagens. De fabrikant gaat van alle merken die het voert elektrische modellen op de markt brengen.

Het offensief, dat topvrouw Mary Barra aankondigde, begint met een concurrent voor Tesla. GM komt in april met de luxe SUV Cadillac Lyriq. Die moet een bereik hebben van 640 kilometer per acculading. Met deze auto zou GM Tesla, dat tot nu toe een maximum van 620 kilometer heeft bereikt, kunnen overtreffen. Eerder kondigde het bedrijf al een nieuwe editie van de Chevrolet Bolt aan en, voor 2022, een e-versie van zwaargewicht SUV Hummer.

General Motors staat al geruime tijd onder zware druk op het gebied van e-mobiliteit. Het aandeel verloor de afgelopen tijd 20 procent, waar de beurswaarde van concurrent Tesla in ongeveer dezelfde periode 160 procent steeg.

