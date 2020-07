Gentse musea gaan de komende jaren een digitale collectie aanleggen waar ook Gentenaars zelf aan kunnen bijdragen. Het geheel stoelt op open data en API's zodat iedereen er nadien mee aan de slag kan.

De 'Collectie van de Gentenaar' is een initiatief van de stad Gent, Design Museum Gent en Digipolis, maar betrekt ook andere musea en organisaties. De komende drie jaar werken werken ze daar aan een digitale collectie van Gents erfgoed. Daarvoor krijgt het nu en Europese subsidie van bijna 5 miljoen euro.

Het gaat niet alleen om een eenmalige of tijdelijke collectie, wel om een project waar de data-silo's van verschillende instellingen worden samengebracht. Dat moet leiden tot een virtuele collectie van, voor en door Gentenaars.

"Het is de collectie van de Gentenaars," legt Pieter-Jan Pauwels, innovation lead bij Digipolis, uit. "Gentenaars kunnen er aan bepaalde zaken ook hun eigen verhaal of interpretatie toevoegen. Dat gaan we omzetten in metadata en zo kunnen mensen kijken wat hen verbindt in de stad."

Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat bepaalde voorwerpen of straten niet alleen hun formele geschiedenis meekrijgen, maar ook via crowdsourcing verhalen zullen verzamelen. Gentenaars kunnen daarbij ook objecten van op hun eigen zolder aan de collectie toevoegen.

Tegen 2022 moet de volledige opzet op kruissnelheid zitten. Dan wordt de data visueel voorgesteld in een white space. Een fysieke en digitale interactieruimte in drie Gentse wijken, waar Gentenaars zelf de collectie kunnen verrijken. Nadien krijgt het project een permanente plaats in het Design Museum Gent.

Achterliggend hangt daar een open data luik aan. "Het is sowieso de bedoeling om daarbij een open web API te voorzien, ook zodat er na het project nog mee kan gewerkt worden en dan hopen we dat andere instellingen daar op aansluiten," vertelt Olivier Van D'huynslager, digitaal strateeg bij Design Museum Gent.

"Bijvoorbeeld als een toeristische dienst een app maakt, dan kunnen ze er met die API makkelijk bepaalde hoogtepunten uit halen. Het einddoel is een gecentraliseerd systeem waar alle Gents cultureel erfgoed in zit, en een single point of contact voor al die data."

