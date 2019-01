Gent krijgt eerste parkeergarage met ANPR-camera's

In de betalende garage zullen bezoekers niet langer een ticket moeten nemen om te kunnen betalen. Een ANPR-camera zal de nummerplaat registreren en de slagbomen automatisch openen, wanneer de bestuurder betaald heeft.

Het nieuwe betaalsysteem moet het gebruik van de parkeergarages vereenvoudigen (in- en uitrijden gaat sneller) en geeft ook enkele digitale mogelijkheden. Zo kunnen abonnementen digitaal aangevraagd en verlengd worden. Stoppen voor een ticket is niet nodig. Om de parking te verlaten, tikt de bestuurder aan de betaalautomaat de nummerplaat in.

De invoering van het nieuwe betaalsysteem gebeurt niet in alle parkeergarages tegelijk, zodat de hinder beperkt blijft. De eerste parking waar het nieuwe systeem wordt ingevoerd is Parking Reep. Dat gebeurt nog voor de zomer. Daarna komen ook andere parkings aan de beurt. Eerst Parking Ramen en dan Parking Sint-Pietersplein. Ten laatste in 2021 moeten alle parkings vernieuwd zijn.