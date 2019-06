Gent opent eerste volledig ticketloze parking van België

In Gent is de eerste ticketloze parking van België geopend. Bestuurders rijden de parking in, waarop een camera de nummerplaat in een databank opneemt. De slagboom herkent ook het voertuig bij het uitrijden, bestuurders krijgen nooit een ticket in de hand. De Duitse leverancier spreekt van het eerste volledig ticketloze systeem van België.

De parking Reep, met 486 plaatsen in het centrum van Gent, start maandag met het ANPR-systeem dat alle auto's bij het binnenrijden scant. Wie een abonnement heeft, kan gewoon buitenrijden. Andere bezoekers kunnen aan een betaalautomaat hun nummerplaat ingeven, die zo de prijs berekent. Het systeem is uniek in België. Andere ticketloze parkeergarages maken nog steeds gebruik van een bankkaart om auto's te identificeren. In Gent heeft de bestuurder nooit een ticket in de hand, behalve indien het systeem de nummerplaat niet herkent. Dat gebeurt ongeveer in 2 procent van de gevallen. Gent wil het systeem uitbreiden naar al haar parkeergarages, te beginnen met de garage aan het Sint Pietersplein.