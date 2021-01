Het Gentse ESC neemt sectorgenoot SDE uit Lochristi over. Het IT-bedrijf wil zo de huidige omzet van 14 miljoen euro optrekken tot ruim 20 miljoen euro. De vijftig personeelsleden van SDE zullen het ESC-team gaan versterken.

Volgens ESC-bestuurders Carine en Philippe Smet zorgt de overname van SDE voor een schaalvergroting en groeimogelijkheden. 'We hebben de ambitie om dé ICT-referentie in Vlaanderen te worden', licht Carine Smet toe. 'De integratie van SDE helpt ons hierbij: ze zijn actief binnen hetzelfde klantensegment en hebben een vergelijkbaar productportfolio.'

E-commerce en digital strategy

'SDE heeft is actief in sectoren waar wij zelf nog niet of onvoldoende vertegenwoordigd waren, zoals de drankensector of distributie van technische artikelen', vult Philippe Smet aan. 'Ook op het vlak van e-commerce en digital strategy halen we met Natch, een belangrijk onderdeel van SDE, een groot aantal klanten en jarenlange ervaring in huis.'

De naam SDE verdwijnt, maar voor de klanten blijven de vertrouwde gezichten op post en gaan alle projecten gewoon door. De vijftig personeelsleden blijven aan de slag en worden mee opgenomen in ESC. Dat ziet het personeelsbestand door de overname toenemen tot ruim honderdvijftig werknemers.

ESC beheert en optimaliseert sinds 1999 de ICT-bedrijfsprocessen van organisaties en ondernemingen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop en implementatie van IT-applicaties, -infrastructuur en -diensten. SDE biedt op zijn beurt al meer dan dertig jaar oplossingen op het vlak van ERP, e-business en cloud. SDE-onderdeel Natch focust op e-businessoplossingen voor grote en middelgrote B2B-ondernemingen.

