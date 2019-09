Wie het Design Museum in Gent bezoekt, krijgt voortaan aanbevelingen om andere Gentse plekken en monumenten te bekijken op basis van waar je tijdens je museumbezoek stil staat. Het gaat om een proefproject om slimme technologie in musea te integreren.

Het project loopt tot eind oktober. Daarbij krijgen bezoekers aan de balie indien gewenst een tracker die bijhoudt waar je wandelt en bij welke stukken je blijft staan. Die data wordt geanalyseerd om gelijkaardige suggesties te doen. Als voorbeeld wordt de pianobank van Henry van de Velde genoemd, wie daar lang naar kijkt heeft mogelijk ook interesse in de Gentse Boekentoren.

Op een tablet krijg je als bezoeker aanbevelingen voor andere bezienswaardigheden. © Design Museum Gent

Het project is een samenwerking van de Stad Gent, Digipolis, De Krook en de Stad Oostende die gedurende een jaar onderzoek deden naar slimme technologie voor musea. Na oktober wordt het project geëvalueerd en kan het mogelijk permanent opduiken. Het project zelf komt er deels naar aanleiding van DING, Design in Gent, de nieuwe vleugel van het Design Museum Gent, dat vanaf 2023 opent en waarvoor het museum kijkt naar de integratie van nieuwe technologie.

Voor de technologie achter het project werd beroep gedaan op twee Gentse bedrijven. UGent spin-off Pozyx nam de indoor positionering op zich. Crunch Analytics deed de data-analyse. Op 19 september is er ook een studiedag Future of Culture over het project in De Krook in Gent.