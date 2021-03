In Gent wil de organisatie HackYourFuture via een projectbureau zowat 145 nieuwkomers aan een duurzame job helpen. Daar zullen studenten die slagen voor een opleiding webdevelopment hun eerste opdrachten kunnen opleveren en ervaring opdoen.

HackYourFuture werft vooral vrouwen en vluchtelingen aan, doelgroepen die het doorgaans moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. De non-profitorganisatie werd opgericht in 2015 in Amsterdam om vluchtelingen digitale vaardigheden aan te leren. Een diploma webdesign kan hen een voorsprong geven omdat de huidige arbeidsmarkt een tekort aan goed opgeleide kandidaten kent.

Vrijdag kreeg een pilootproject in Gent bezoek van schepen van Gelijke Kansen, Welzijn en Participatie Astrid De Bruycker (sp.a). De stad trekt ruim 30.000 euro uit voor het project.

Migratieachtergrond

Daarvoor werd een samenwerking opgestart met de Arteveldehogeschool. De HackYourFuture-studenten zijn vaak kandidaten met een migratieachtergrond en de organisatie zet zich in om ook vrouwen warm te maken voor de job in een sector die door mannen wordt gedomineerd.

Nochtans zijn vrouwen erg succesvol in de cursus, die bestaat uit Git, Github, HTML5, CSS, Javascript, Node.js, SQLite, React, Agile Development. '39 procent van onze afgestudeerde studenten zijn vrouwen. En van de vrouwen die starten is bijna 100 procent geslaagd', zegt coördinator Lien Arits. HackYourFuture helpt 72 procent van haar afgestudeerden aan een job, stage of follow-up studie.

