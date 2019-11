is redacteur bij Data News

De Belgische start-up Piesync wordt een onderdeel van de Amerikaanse marketingspecialist Hubspot. Oprichters Mattias Putman en Ewout Meyns blijven het bedrijf leiden.

PieSync is een real-time synchronisatieplatform voor klantgegevens tussen verschillende apps en platformen. Concreet wil dat zeggen dat uw contacten tussen pakweg Google Contacts, MailChimp, Teamleader of een van de meer dan honderd connecties die het bedrijf aanbiedt, vlot op elkaar worden afgestemd.

Dat heeft nu de aandacht getrokken van Hubspot, een grote amerikaanse softwareontwikkelaar voor inbound marketing en sales, die het bedrijf volledig overneemt. "PieSync krijgt van klanten de hoogste beoordelingen van alle iPaaS-oplossingen op de markt," zegt Hubspot-medeoprichter en CEO Brian Halligan. "Dat zegt veel over de mogelijkheden van de technologie. We zijn heel trots dat zij nu bij ons aan boord komen om HubSpot nog verder door te ontwikkelen, van een alles-in-één suite naar een alles-in-één platform."

PieSync werd in 2014 opgericht door Mattias Putman en Ewout Meyns (CEO). Het bedrijf kreeg van bij de start steun van imec.istart en investeerder Dirk Vermunicht. In 2016 haalde het bedrijf 1,47 miljoen euro op bij onder meer Ark angels Activator Fund, PMV en Luc Burgelman. In 2018 volgde een serie A kapitaalronde van 2,8 miljoen euro, geleid door Fortino Capital en de bestaande investeerders.

Hoeveel Hubspot betaalt voor de overname maakt het bedrijf niet bekend, maar medeoprichter Ewout Meyns laat aan Data News weten dat het om "een goede deal gaat voor alle aandeelhouders, het team en het product."

De 27 werknemers van PieSync blijven aan boord. Het kantoor in Gent wordt een volwaardig Hubspot kantoor en zal ook uitbreiden. Daarnaast zal PieSync voortaan ook zetelen in Dublin, waar Hubspot's tweede grootste kantoor zetelt. "Mattias en mezelf blijven aan boord en blijven verantwoordelijk voor de verdere groei van PieSync," zegt Meyns aan onze redactie. Ook blijft PieSync voorlopig wel als onafhankelijk product, onder eigen naam, bestaan.