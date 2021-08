Bizzcontrol heeft 1 miljoen euro opgehaald. De Gentse start-up maakt software die accountants in staat stelt complexe boekhoudcijfers begrijpelijk en visueel voor te stellen. Het bedrijf wil met het extra geld de juiste mensen aanwerven om deze ontwikkeling in goede banen te leiden.

Een groot deel van de boekhoudkundige processen verloopt vandaag digitaal, zodat de schoendozen stilaan opgeborgen kunnen worden. Deze evolutie zorgt voor een verschuiving van het pure boekhouden naar extra diensten gericht op adviesverlening. Bizzcontrol werkt met de rijke boekhouddata en probeert vervolgens met behulp van Business Intelligence-technologie de verborgen inzichten aan de oppervlakte te brengen.

Enthousiasme

Bizzcontrol bestaat iets meer dan een jaar en intussen draaien meer dan duizend KMO's op hun platform. Met het opgehaalde geld zal het bestaande team uitgebreid worden om de toekomstige groei te ondersteunen. De investeerders zijn PMV, Belfius en privé-investeerders Hans Kluwer (PwC, Intersentia, Winbooks), Donaat De Vos (McKinsey, Multi-Fish), Werner Van Hooghten (AC|S, Thomas More) en Jean-Luc Deleersnyder (Sibelco, Vlerick).

De start-up is in gesprek met hogescholen uit Gent en Antwerpen om het platform vanaf volgend jaar op te nemen in het opleidingsprogramma. 'Het enthousiasme van deze hogescholen om hun studenten te leren werken met Bizzcontrol, is een bewijs van de evolutie waarbij boekhouders méér wensen te doen dan enkel het inboeken van cijfers', aldus Wim Hoornaert, Business Development manager bij Bizzcontrol.

