Racegames zijn geen evidentie om je groei op te baseren als videogamebedrijf: de concurrentie in het genre is moordend. Maar het Gentse Neopica nam de uitdaging aan met een game die zich in een diepe niche ervan bevindt: European Truck Racing Championship. Ja, racen met opleggers dus.

Eén race van tien rondjes in de kwalificatie voor de European Truck Racing Championship op de Duitse Nürburgring, en het is meteen al duidelijk waar de grote verschillen liggen met een 'gewone' autorace. Die hebben natuurlijk alles te maken met de omvang van de voertuigen: de wedstrijden worden gereden met gepimpte opleggers - gemiddeld gewicht: meer dan vijf ton - en die zijn natuurlijk lastig om écht vooruit te krijgen. Tegen de tijd dat hun 1.200 pk-motor zijn topsnelheid heeft gehaald, ergens op 160 kilometer per uur, is de eerste ronde al zowat uitgereden. De eerste bocht is ook enorm precair: al die stalen giganten moeten dan tegelijk de nauwe draai in, en dat resulteert vaak al in een heel vroege crash.

Maar er zijn ook eigenaardigheden aan truckracen die u wellicht pas zou opmerken wanneer u effectief met zo'n opgevoerd gevaarte zou rijden. Of een rondje uit European Truck Racing Championship zou spelen op de PlayStation 4- of Xbox One-console of de pc, want sinds enkele weken geleden heeft het officiële truckracingkampioenschap ook een eigen videogame.

Een gameplay-element waarmee die game zijn speler confronteert, en dat niet in andere racegames zit, is het afkoelen van de remmen: die van een racetruck lopen tijdens de wedstrijd zo heet dat ze op het juiste moment moeten worden afgekoeld met water uit een reservoir dat in de truck is ingebouwd. Maar dat reservoir is niet onuitputtelijk, natuurlijk, dus het is zaak om die verkoeling tactisch goed uit te kienen.

Niche binnen de niche

"Het is geen simulatiegame", zegt Peter Vermeulen, CEO en medeoprichter van Neopica. "We hebben in de eerste plaats een goeie balans gezocht tussen fysische waarachtigheid en toegankelijkheid in de besturing. Maar de specifieke elementen, datgene wat truckracen truckracen maakt, wilden we toch vertalen in gameplay."

Twee jaar lang sleutelde Neopica aan European Truck Racing Championship, met vijfentwintig ontwikkelaars, in opdracht van de Franse groep BigBen Interactive. Die startte als een distributeur (in België onder meer voor de Japanse gigant Square Enix, bekend van de Final Fantasy- en Tomb Raider-reeksen) en fabrikant van console-accessoires, maar werpt zich de afgelopen jaren ook harder en harder op als uitgever van nieuwe games.

Voor zo'n beginnende uitgever is het riskant om je te begeven op het genre van de racegame. Dat is namelijk zwaar gesatureerd, met ronkende reeksen als Forza Motorsport, Gran Turismo, Project Cars en GRiD. Ook de grootste niches zijn afgetoetst, met onder meer drie met elkaar concurrerende rallyreeksen en quasi-jaarlijks verschijende officiële games naar de Formule 1- en MotoGP-competities. "Maar met de juiste niches vind je je publiek wel: een truckracegame bestond nog niet", zegt Benoît Clerc, uitgeefdirecteur bij BigBen.

Hogere vitesse

Voor Neopica betekent European Truck Racing Championship vooral een opstapje. De studio zag in 2007 het levenslicht als ontwikkelaar van - zacht uitgedrukt - niet enorm spectaculaire games voor Nintendo's Wii- en 3DS-consoles, zoals Paws & Claws, I Love My Pony en Pet Hospital. 'Ware' gamers noemen dat soort titels smalend shovelware: games gericht op een zo groot mogelijke gemene deler van spelers (doorgaans kinderen) die als het ware op de markt worden geschoffeld. Maar het waren werken in opdracht waarmee Neopica zijn rekeningen ordentelijk betaald kreeg: van de oprichting in 2007 tot vandaag lieten de jaarrekeningen van het bedrijf - op één korte inzinking na - consequent een positief bedrijfsresultaat zien. Tot Dtp Media, de Duitse uitgever in wiens opdracht (en op wiens investering) Neopica die games maakte, failliet ging.

Euro Truck Racing Championship © Neopica

Vermeulen vond snel een nieuwe bondgenoot in BigBen Interactive, voor wie het in 2017 Hunting Simulator maakte - ook al zo'n titel die in een diepe niche zit. En nu, met hun truckracegame, gingen ze zelfs in een hogere versnelling: ze verhuizen binnenkort naar een groter pand in Gent. Ze gaan ook hun headcount opvijzelen naar een beoogde vijftig ontwikkelaars. Op de website staan alvast verse vacatures voor onder meer ontwikkelaars in programmeertaal C/C++ en fysica-engine Unreal, 3D- en 2D-artiesten, een gamedesigner en een producer.

Mechanisch universum

"European Truck Racing Championship was een ambitieuzer project dan alles we tot hiertoe deden", zegt Vermeulen. "Met 25 mensen hebben we aan de game gewerkt. Maar we geloofden meteen in hun project. En zij hadden er vertrouwen in dat we deze productie tot een goed einde zouden kunnen brengen. Ze gaven ons wind in de zeilen: we zijn al bezig aan een volgende game. En we hopen dat we, met de kennis die we nu hebben, een volgende editie van Euro Truck Racing Championship kunnen maken. Snel op elkaar volgende nieuwe edities zijn courant in het racegenre, dus afhankelijk van de verkoop van de eerste is dat zeker een mogelijkheid."

Wat BigBen betreft is het in ieder geval duidelijk dat ze zwaar hebben ingezet op het racegenre: de Franse groep is ook uitgever van V-Rally en TT Isle of Man en licentiehouder van de World Rally Championship-reeks. Ook nam ze eind vorig jaar de Franse gamestudio Kylotonn over, vooral omwille van de engine - de achterliggende software die de 3D-wereld en de fysica in games regelt - die dat bedrijf had gebouwd voor racespellen. Ook Euro Truck Racing Championship werd ontwikkeld op die Kylotonn Engine. "We geloven in games die een mechanisch universum tevoorschijn toveren", zegt Clerc.