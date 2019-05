Gentse politie test mobiel alarm voor slachtoffers van stalking

Slachtoffers van stalking kunnen via een kleine knop informatie rechtstreeks naar een politiecentrale zenden, die onmiddellijk kan ingrijpen. Via een telefoonverbinding kunnen agenten ook meeluisteren met het slachtoffer. Het gaat om een proefproject in Gent, dat mogelijk navolging krijgt in de rest van het land.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Belga

Minister van Gelijke Kansen Kris Peeters en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem drukken vandaag een eerste keer op de alarmknop in Gent. De test toont hoe de locatie van het slachtoffer wordt getoond op een digitale kaart, met bijkomende informatie die via de app 112 wordt doorgestuurd. Het is niet de bedoeling om de bewuste drukknop op grote schaal te verdelen. Enkele tientallen slachtoffers van stalking komen in aanmerking, na een selectie waar ook gerechtelijke diensten, lokale besturen en hulpverleners deel van uitmaken. Volgend jaar wordt het project geëvalueerd en wordt de drukknop mogelijk ook in andere politiezones ondersteund. © Belga