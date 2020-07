Gentse scale-up Tengu zet zijn databeheerplatform in de markt. Een markt die het deels mee hoopt te creëren.

Tengu zag het leven als een applicatie die Thomas Vanhove ontwikkelde om zijn doctoraatsonderzoek makkelijker te maken. De applicatie richt zich op datawetenschappers en moet specifiek big data kunnen verwerken en de data-omgeving van data-analisten beheren.

Die applicatie is niet, zo zegt Vanhove, het zoveelste dashboard. De focus van het platform ligt op het gebruiksvriendelijker maken van big data, en het verbeteren van de samenwerking. "De visualisatie is belangrijk, maar je moet het zien als een managementplatform voor data-architectuur. Je kan het vergelijken met de riolering en de kraanverbindingen in je huis", zegt Vanhove aan Data News. "Wij gaan de kranen en pijplijnen voor data in een organisatie leggen en beheren. Het hele management om het debiet van het water of de data te gaan meten en te filteren, dat neemt Tengu voor zich. Zo moet je geen dure loodgieter betalen maar ook geen reeks professionele mensen in huis te halen om dat aan te kunnen."

Data analytics, maar dan sneller

In een jobmarkt waar er een stevig tekort is aan datawetenschappers, ziet Vanhove een vraag naar software die data analytics efficiënter maakt. "Er is niet alleen een tekort aan datawetenschappers maar ook aan data-ingenieurs en -architecten, dus op al die vlakken zit je met heel dure profielen en dan wil je dat die profielen zo efficiënt mogelijk ingezet worden voor je organisatie. Maar in de realiteit zijn die mensen met heel veel bezighoudingstaken bezig. Dat gaan wij met Tengu automatiseren, zodat ze sneller kunnen reageren op situaties, fouten of vragen vanuit de business."

In principe gaat het platform enkele manuele taken van datawetenschappers overnemen en automatiseren. Onderzoek toonde eerder deze week nog aan dat datawetenschappers bijvoorbeeld 45% van hun tijd bezig zijn met het opladen en opschonen van data. Taken als het zoeken naar de juiste databanken voor een bepaalde opdracht, het opzetten van een testomgeving en het opzoeken van de nodige informatie gaat via het platform een pak sneller, zegt Vanhove: "Met Tengu kan je dynamisch een testomgeving creëren die automatisch aan de gevraagde databases is gelinkt, met de juiste configuratie, zodat je daar meteen mee aan de slag kunt. Dat zijn dingen die nu weken duren, en met Tengu kan dat in een paar minuten." Hij berekent dat het platform dertig procent van de taken van een data-ingenieur kan overnemen. "Dat is dertig procent van de tijd die vrijkomt om meer gerichte, complexere dingen voor de organisatie te doen."

DataOps is niet hetzelfde als DevOps

Vanhove bouwde het platform origineel voor zichzelf, om onderzoek voor zijn doctoraatsthesis te vergemakkelijken. Samen met een van zijn promotoren, Gregory Van Seghbroeck, startte hij daar in 2016 een bedrijfje rond. Tengu werd de voorbije jaren in de eerste plaats als dienst aangeboden. "Je komt als spin-off gezond naïef in de markt met een academische achtergrond", zegt Vanhove daarover, "en dan volgt de zoektocht naar een product market fit. Het idee was eerst om het toen als platform in de markt te zetten, maar het werd snel duidelijk dat de markt daar niet klaar voor was op dat moment."

Dat Tengu nu pivoteert naar licenties heeft deels te maken met het feit dat er nu wel een markt is, waar die er in het begin niet was. Die markt heeft zelfs een naam: DataOps. "Die term is al tijdje in omloop", zegt Vanhove. "Gartner heeft die term in 2018 officieel erkend en in een hype cycle geplaatst en sindsdien is die markt meer naar een definitie gekomen."

En die DataOps is niet hetzelfde als DevOps, zegt Vanhove. "DataOps gaat verder dan DevOps. Je gaat niet alleen kijken naar het technologische, maar draait om het samenbrengen van mensen rond data. Kort gezegd moet het data tot leven te brengen binnen een organisatie."

Tengu bestaat dus al langer dan de term, maar Vanhove sluit zich wel bij het concept aan. "We zijn er al zeven jaar mee bezig vanuit academisch perspectief, dus we bestaan al van voor de term op zichzelf, maar we hebben die wel geadopteerd omdat we geloven in de manier waarop die aanpak gedaan wordt, waarbij je niet puur naar technologie kijkt en ook niet-technische mensen betrekt in verhaal", legt Vanhove uit. "Met Tengu kunnen we dat momenteel nog niet helemaal afdekken, maar het is wel een visie waarin we geloven, dat iedereen in zijn of haar job een datawetenschaper wordt. In meerdere of mindere mate moeten we met Tengu al die verhalen gaan ondersteunen en die mensen juiste tools in handen geven. We zijn nog niet op dat punt dat we niet-technische mensen kunnen bedienen met ons platform, je moet nog altijd een bepaalde technische kennis hebben, maar het is een streefdoel en visie van ons om daar naartoe te werken."

Via zijn dienstenaanbod wilde de start-up mee mensen opvoeden en deels een markt opbouwen. Met het licentiemodel valt dat niet weg, zeg Vanhove: "We bouwen ook een community op, we hebben samen met Teamleader 'DataOps Gent Meetups' opgericht, waarmee we een keer per kwartaal samenkomen. En tot onze blijdschap trekken we daar zowel technische als niet technische mensen aan. We willen daarin investeren om die markt zelf een duwtje in de rug te geven."

Buiten de grenzen

Naast Vanhove en Van Seghbroek is Tengu gegroeid tot negen voltijdse medewerkers en één co-founder: CMO Daphné de Troch. Zij werd in 2019 aan boord gehesen. "Gregory en ik hebben een mooie wisselwerking, we zijn twee complementaire profielen", vertelt Vanhove. "Maar we zijn wel allebei technisch academisch opgeleid. Als je dan naar groei gaat kijken, dan moet je kritisch zijn over de kennis die je niet hebt. Dapnhé was onze growth marketer, en wilde mee strategisch gaan meedenken. We hebben haar in de aandelen meegenomen sinds september 2019. We vonden het wel belangrijk om haar op dat niveau mee te trekken, omwille van haar sales en marketingachtergrond en haar ervaring daar."

Nu Tengu niet meer op service-basis werkt, lonkt ook het buitenland, zegt Vanhove: "Niemand in Europa heeft een gelijkaardig platform." Die plannen leiden ook tot mogelijke kapitaalsrondes, legt hij uit. "We zijn altijd zelf zuinig geweest met de funds die we hebben. We hebben terugkerende opbrengsten, waarmee we onze mensen betalen en onze verdere groei ondersteunen. Maar we zijn nu aan het praten met partijen om een investeringsronde te doen voor die eerste internationalisatie. Dat kan een combinatie van business angels zijn, maar we praten ook met enkele venture capital funds. We verwachten om dat einde dit jaar af te sluiten."

