Problemen met de levering van pakketten (niet thuis) en retourzendingen vormen vandaag een van de grootste issues in e-commerce. De Gentse start-up Custo draagt er deze week een oplossing voor aan in de vorm van een smart parcel box.

Met de Custo kunnen pakketten te allen tijde worden bezorgd én opgehaald, zelfs wanneer er niemand thuis is. Ook gestolen zendingen behoren tot het verleden, stellen de makers. De Custo is volgens hen de eerste IoT Connected pakjesbox die in realtime controleert of een pakje kan worden afgeleverd. Dit gebeurt op basis van de gebruikelijke track and trace-informatie en werkt voor alle grote koeriersdiensten.

QR-codes

De stijlvolle box van staal en aluminium is 120 bij 40 bij 35 cm groot. Aan boord zijn een oplaadbare batterij en een lezer voor de QR-codes die door de Custo-app (voor iOS en Android) worden gegenereerd. Met zo'n code krijgt alleen de eigenaar en de koeriersdienst toegang tot de bergruimte van de box.

Volgens de Gentse makers is er veel nood aan een product als de Custo smart parcel box. Enkele cijfers om dat te illustreren: één op de drie mensen is niet thuis op het tijdstip van de levering. Verder wordt zo'n tien procent van alle online aankopen uiteindelijk teruggestuurd. Bovendien neemt het aantal bestellingen alleen maar toe. Zo groeide de Belgische e-commerce in 2021 met 40 procent tot 150 miljoen transacties. In 63 procent van die gevallen gaat het om pakketjes. Intussen zijn er in ons land 56.000 handelaars actief in e-commerce - een stijging van 18 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Abonnement

De prijs van een Custo smart parcel box bedraagt 699 euro. Daar komen wel nog een abonnement (50 euro per jaar) en 99 euro aan installatiekosten bovenop. Wie voor eind augustus een box bestelt, krijgt het abonnement de eerste twee jaar gratis en hoeft ook geen installatiekosten te betalen.

