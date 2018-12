Geoblocking ten einde: e-shoppen binnen EU wordt gemakkelijker

Volgens EU-commissaris Andrus Ansip (Digitale Markt) blijkt uit onderzoek dat 68 procent van onlineklanten wel toegang kreeg tot een buitenlandse website, maar vervolgens op andere problemen stuitte bij de beoogde koop, zoals de weigering van hun creditcard. ''Uiteindelijk slaagde van die 68 procent maar een derde erin daadwerkelijk het product of de gewenste dienst aan te schaffen. Dat is nu voorbij.''

De lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie raakten het er eind vorig jaar al over eens om deze vorm van geoblocking te beperken. Andere vormen van geoblocking, die te maken hebben met auteursrecht (zoals in het buitenland naar nationale televisieprogramma's kijken of muziek streamen), vallen niet onder deze wet. Daarvoor werd aparte wetgeving opgesteld, die al op 1 april van kracht werd.

Door de regels die vandaag van kracht worden, mogen webwinkels geen bestellingen van buitenlandse klanten meer weigeren. Dat betekent echter niet dat de verkoper verplicht wordt om te leveren in landen waar hij normaal niet actief is. Webwinkels moeten daardoor wel duidelijk communiceren over hun leveringsgebied. In verschillende landen mogen ze ook verschillende prijzen aanrekenen.

Volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC krijgen onlineshoppers hierdoor meer keuze en toegang tot de beste koopjes. ''Het kan heel frustrerend zijn als je een paar schoenen of tickets voor een festival op een buitenlandse site wilt kopen maar dat niet kan vanwege je locatie'', aldus Monique Goyens van BEUC. Door de verordening wordt ook het onlinehuren van een auto, een hotelreservering of de aanschaf van een kaartje voor een pretpark of concert eenvoudiger.