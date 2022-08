Advertenties op basis van waar je bent, wat je online bekijkt of met wie je contact hebt zijn duur. Maar ze leveren ondanks de hoge prijs nauwelijks meer omzet op.

Dat blijkt uit een studie in de VS rond behavioral advertising. Het onderzoek werd uitgevoerd door de universiteiten van Minnesota, Californië, Irvine en Carnegie Mellon en kon worden ingekeken door de Wall Street Journal.

De onderzoekers becijferden dat zeer gerichte advertenties op basis van gewoontes van een surfer vaak vele malen duurder zijn, maar dat ze in praktijk maar voor vier procent meer omzet zorgen. Ze voerden hun onderzoek uit door miljoenen advertentietransacties te volgen bij een groot Amerikaans mediabedrijf gedurende een week.

Tussenpersonen

In de marge daarvan stellen de onderzoekers ook dat hoewel zulke advertenties een stuk duurder zijn, zestig procent van de meerprijs vaak blijft hangen bij de vele partijen tussen adverteerder en advertentieplaats.

'Het is moeilijk te begrijpen hoeveel waarde elke deelnemer in het ecosysteem toevoegt aan het proces, en of de vergoedingen die de verschillende tussenpartijen ontvangen in verhouding staan tot de waarde die ze toevoegen,' zegt Alessandro Acquisti, professor informatietechnologie en beleid aan de Carnegie Mellon Universiteit tegenover de Wall Street Journal. Hij voerde de studie uit samen met Veronica Marotta en Vibhanshu Abhishek.

Wetgeving

De zakenkrant voegt daar zelf nog aan toe dat het onderzoek een impact kan hebben op de wetgeving rond gerichte advertenties in de VS. Die markt wordt gedomineerd door Google en Facebook en een van de argumenten om het te blijven toelaten is dat zulke advertenties veel waarde hebben. Maar netto blijkt die praktijk nauwelijks voor meer verkoop te zorgen.

Dat blijkt uit een studie in de VS rond behavioral advertising. Het onderzoek werd uitgevoerd door de universiteiten van Minnesota, Californië, Irvine en Carnegie Mellon en kon worden ingekeken door de Wall Street Journal.De onderzoekers becijferden dat zeer gerichte advertenties op basis van gewoontes van een surfer vaak vele malen duurder zijn, maar dat ze in praktijk maar voor vier procent meer omzet zorgen. Ze voerden hun onderzoek uit door miljoenen advertentietransacties te volgen bij een groot Amerikaans mediabedrijf gedurende een week.In de marge daarvan stellen de onderzoekers ook dat hoewel zulke advertenties een stuk duurder zijn, zestig procent van de meerprijs vaak blijft hangen bij de vele partijen tussen adverteerder en advertentieplaats.'Het is moeilijk te begrijpen hoeveel waarde elke deelnemer in het ecosysteem toevoegt aan het proces, en of de vergoedingen die de verschillende tussenpartijen ontvangen in verhouding staan tot de waarde die ze toevoegen,' zegt Alessandro Acquisti, professor informatietechnologie en beleid aan de Carnegie Mellon Universiteit tegenover de Wall Street Journal. Hij voerde de studie uit samen met Veronica Marotta en Vibhanshu Abhishek.De zakenkrant voegt daar zelf nog aan toe dat het onderzoek een impact kan hebben op de wetgeving rond gerichte advertenties in de VS. Die markt wordt gedomineerd door Google en Facebook en een van de argumenten om het te blijven toelaten is dat zulke advertenties veel waarde hebben. Maar netto blijkt die praktijk nauwelijks voor meer verkoop te zorgen.