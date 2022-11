Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, zou 3.700 werknemers van de berichtendienst willen ontslaan. Dat zeggen bronnen aan persbureau Bloomberg.

Door het personeelsbestand te halveren hoopt de ondernemer te snoeien in de kosten na zijn overname van 44 miljard dollar (44,8 miljard euro). Vrijdag zou Musk zijn personeel inlichten. Ook wil hij zijn werknemers vragen dat ze allen terugkeren naar kantoor, nadat velen vanop afstand werkten vanwege de coronapandemie. Een woordvoerder van Twitter reageerde niet meteen op een verzoek om commentaar.

Musk staat onder druk om de kosten te drukken bij het bedrijf, al was het maar om de leningen te kunnen betalen die hij aanging om Twitter over te nemen. De miljardair stemde ermee in om 54,20 dollar per aandeel te betalen, net voordat de markten kelderden. Vervolgens probeerde hij maandenlang onder de transactie uit te komen, door te beweren dat het bedrijf hem had misleid over het aantal nepaccounts. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om Musk te dwingen zijn overeenkomst na te komen, waarna Musk alsnog toegaf.

De rijkste persoon van de wereld, die ook de leiding heeft bij vier andere bedrijven waaronder autofabrikant Tesla, stuurde eerder al het volledige bestuur van Twitter weg om zelf interim-topman te worden van het bedrijf. Volgens bronnen wint hij bij vrienden uit zijn periode bij betalingsverwerker PayPal advies in over goede vervangers.

Door het personeelsbestand te halveren hoopt de ondernemer te snoeien in de kosten na zijn overname van 44 miljard dollar (44,8 miljard euro). Vrijdag zou Musk zijn personeel inlichten. Ook wil hij zijn werknemers vragen dat ze allen terugkeren naar kantoor, nadat velen vanop afstand werkten vanwege de coronapandemie. Een woordvoerder van Twitter reageerde niet meteen op een verzoek om commentaar.Musk staat onder druk om de kosten te drukken bij het bedrijf, al was het maar om de leningen te kunnen betalen die hij aanging om Twitter over te nemen. De miljardair stemde ermee in om 54,20 dollar per aandeel te betalen, net voordat de markten kelderden. Vervolgens probeerde hij maandenlang onder de transactie uit te komen, door te beweren dat het bedrijf hem had misleid over het aantal nepaccounts. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om Musk te dwingen zijn overeenkomst na te komen, waarna Musk alsnog toegaf.De rijkste persoon van de wereld, die ook de leiding heeft bij vier andere bedrijven waaronder autofabrikant Tesla, stuurde eerder al het volledige bestuur van Twitter weg om zelf interim-topman te worden van het bedrijf. Volgens bronnen wint hij bij vrienden uit zijn periode bij betalingsverwerker PayPal advies in over goede vervangers.