Voor de ambitieuze James Webb Ruimte Telescoop (JWST) is zaterdag hét moment van de waarheid geslaagd zo was op NASA TV te zien: het helemaal uitklappen van de hoofdspiegel.

Die was helemaal ontplooid om 16.28 uur Belgische tijd, toen de telescoop 1.069.000 km van ons was verwijderd. De hoofdspiegel heeft een diameter van 6,5 meter en was dichtgevouwen gelanceerd.

In de komende dagen zal het JWST-team de opstelling van elk van de 18 individuele spiegelsegmenten aanpassen. Die worden elk door zeven actuatoren bestuurd.

Het hele proces van uitklappen was nog nooit eerder uitgevoerd in de ruimte. De telescoop is nu helemaal geconfigureerd om binnen iets meer dan vijf maanden aan het werk te slaan. Dat zal gebeuren van op het punt L2 waar de kijker binnen twee weken op 1,5 miljoen van ons moet aankomen. De JWST zal dan een derde en laatste koerscorrectie uitvoeren om daar in de correcte baan te komen.

De bijna 10 miljard dollar kostende Amerikaans-Europees-Canadese kijker moet in het infrarood tot 200 miljoen jaar na de Oerknal kunnen loeren en zo het licht van de eerste sterren en sterrenstelsels opvangen.

De lancering met een Europese Ariane-draagraket gebeurde op Kerstdag.

Bij de ontwikkeling waren ook het Centre Spatial de Liège en de KU Leuven betrokken.

