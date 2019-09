Aan slimme horloges en activiteitstrackers geen tekort op IFA. Maar de PowerWatch pakt uit met een vrij unieke eigenschap: het horloge laadt op met je eigen lichaamswarmte.

PowerWatch haalde voor zijn eerste slim horloge 1,7 miljoen dollar op via Indiegogo met als voornaamste eigenschap dat je het nooit moet opladen. Een speciale chip zet de warmte van je pols om in energie.

Volgens de makers werkt dat het best bij koud weer. Daarom heeft het bedrijf voor haar tweede versie ook kleine zonnecellen in de rand van het horloge verwerkt. Kwestie van zowel in het hoge noorden als in Zuid-Frankrijk te weten hoe laat het is. Voor die tweede versie haalden de makers trouwens 2,7 miljoen dollar op. Hun horloge wordt momenteel verscheept, later is de PowerWatch voor de rest van de wereld beschikbaar.

Naast de virtueel eindeloze batterij beschikt de PowerWatch ook over een kleurendisplay, hartslagmeter, slaap- en activiteitstracker, calorieteller en gps. Ook is het waterdicht tot 200 meter. Een app maakt verbinding met de PowerWatch om je activiteiten op je smartphone te bekijken.

Goedkoop is de PowerWatch echter niet. Voor het 'gewone' Series 2 model betaal je 579 euro. Voor de Series 2 Premium en Series 2 Luxe, die dezelfde functies hebben, maar luxueuzer zijn afgewerkt, betaal je respectievelijk 679 en 779 euro.