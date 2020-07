5 star star star star star

VR-headsets zijn leuk, maar niet goedkoop. Telenet-dochter The Park past daar een mouw aan door toestellen met eigen games te verhuren. Wij mochten een weekend lang virtueel gamen, en soms vissen.

The Park is vooral bekend als een open speelruimte waar je met een virtual reality headset en een speciale tot 'rugzak' verwerkte pc, rondloopt en tegen elkaar speelt. De VR at Home van The Park doet het zonder die rugzak. Voor 39,99 euro mag je de headset op vrijdag ophalen in Antwerpen en maandag terugbrengen.

Hardware en setup

Daarbij krijg je (momenteel) een Oculus Quest mee naar huis, een headset van Facebook die zonder pc werkt. Dat schept meteen mogelijkheden: geen nood aan een zware (gaming)pc, maar je bent ook niet gebonden aan kabels. Of je nu in je bureau, in de woonkamer of in de badkamer zit, een ruimte van 2 op 2 meter aanduiden volstaat. En in veel gevallen kan het ook met minder in praktijk.

Over de opstelling kunnen we kort zijn: aanzetten, verbinden met de wifi en vervolgens met de controllers een ruimte afbakenen waarin je virtueel kan rondlopen zonder tegen een tafelpoot of zetel te lopen. Dat is alles wat er nodig is. De headset komt met een vooraf geconfigureerde Steam-account waar enkele games op staan die ook al geïnstalleerd zijn. Je bent dus niet afhankelijk van je wifi-signaal om games te spelen, die worden op de bril zelf geïnstalleerd.

Het volledige pakket bestaat uit een headset, twee controllers, een oplaadkabel en twee gezichtsmaskers. © PVL

Omdat we de grenzen van de Oculus Quest wilden aftasten, en niet afhankelijk zijn van kabels hebben we die virtuele afbakening ook in de tuin getest. Dat leek even te lukken, maar de sensoren van de headset hebben het lastig om zich in vol zonlicht accuraat te positioneren, waardoor ook de spelbesturing een pak slechter wordt. Mogelijk lukt dat wel op een meer bewolkte dag of in de schaduw.

Games

The Park legt de focus op een handvol 'echte' games, al is de spelbibliotheek ook aangevuld met een 14-tal kleinere spelletjes en 360° video's. Zo is er Bait, een spel waarmee je virtueel kan vissen. Kinderlijk eenvoudig, weinig diepgaand, maar stiekem verslavender en leuker dan het lijkt.

De echte VR-ervaring zit bij deze vier titels: Richies Plank Experience, Beat Saber, Arizona Sunshine en Hyperdash. Die eerste is vrij beperkt: je stapt in een virtuele lift en springt boven van een gebouw. Beat Saber is een van de bekendere VR-games, hier sla je op maat van de muziek blokken aan stukken terwijl je met virtuele lightsabers zelf obstakels ontwijkt. Vergelijk het met een sci-fi kruising tussen Fruit Ninja en Guitar Hero.

Arizona Sunshine komt het dichtst bij een klassieke game. Deze shooter gooit je in het virtuele Arizona die Walking Dead-gewijs vol zit met zombies die je moet neerschieten. Een spannende en intense ervaring en een spel dat VR tot zijn recht laat komen.

De controllers van de Oculus Quest. © PVL

De laatste topper is HyperDash, van het Gentse Triangle Factory. Dit is een multiplayerspel waar je in een arena rondloopt en samen met medespelers (of bots) een vlag moet veroveren. Een ontzettend intensief spel dat zowel single player als met tegenspelers kan gespeeld worden en waar het zweet van op je voorhoofd staat.

Hyper Dash is ook het eerste VR-spel dat we spelen waar je je niet alleen verplaatst door te stappen of te teleporteren. Je kan ook bewegen met de joystick op de controllers. Dat is handig, maar voelt in praktijk enorm vreemd aan. Ondanks ons enthousiasme over het spel, is het ook het eerste spel waar we lichtjes duizelig van worden na een kwartier spelen. The Park zegt dat het spel nog in ontwikkeling is en dat er wordt gewerkt om dat beter af te stemmen.

Maakt dat het spel slecht? Neen, Hyperdash is misschien wel de interessantste titel om VR in een multiplayermodus van thuis uit te spelen en is ontzettend leuk. Maar het vraagt flink wat van je lichaam en geest om in die virtuele omgeving voluit te gaan.

Toekomst

The Park laat weten dat hun aanbod nog wel in volle evolutie is. Op dit moment gebruikt het de Oculus Quest, maar naarmate er meer of betere headsets op de markt komen, zal het aanbod worden aangepast. Hetzelfde geldt voor de beschikbare games.

Zo hebben we, gezien we als enige aan het spelen waren, geen multiplayergames kunnen testen. Maar lijkt het, zelfs buiten coronatijden, leuk om met twee of meer vrienden elk een headset te huren en vervolgens tegen elkaar te spelen.

. © PVL

Conclusie

Is het de moeite om een VR headset voor een weekend te huren? Ja. De setup is zeer eenvoudig, zelfs als we de headset aan onervaren gebruikers geven dan zijn ze er snel mee weg en met een batterij die 2-3 uur meegaat (en een lange oplaadkabel) is er genoeg tijd om door te spelen.

Waar een weekend een VR headset huren vooral interessant voor is, is ontdekken of VR iets voor jou is. Met headsets die al snel 450 euro en meer kosten, plus de kost van de games, is dat een stevige investering. Maar voor veertig euro kan je nu een weekend lang VR ervaren in zijn voornaamste aspecten.

Conclusie: wil je zonder veel gedoe en zonder nood aan kabels of een gamingpc een nieuwe manier van gaming uittesten, dan is dit een leuke manier om VR te leren kennen.

