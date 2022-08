Bij een incident in een van de datacenters van Google in de Amerikaanse staat Iowa zijn drie mensen gewond geraakt. Ze moesten volgens lokale media naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of dit incident verband houdt met het tijdelijk vastlopen van de website en zoekmachine van Google maandagavond. Veel mensen deden rond dezelfde tijd melding van een storing.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft nog niet uitgebreid gereageerd op het voorval. Een woordvoerder liet aan SFGate, een lokaal medium uit San Francisco, enkel weten op de hoogte te zijn van 'een elektrisch incident dat plaatsvond in Googles datacenter in Council Bluffs, Iowa, waarbij drie personen gewond raakten die nu behandeld worden'. Sommige media maken melding van een explosie in het datacenter.

Tienduizenden storingsmeldingen

Op de website Downdetector, waar mensen storingen kunnen melden, kwamen maandagavond rond 21.00 uur New Yorkse tijd (3.00 uur Belgische tijd, red.) meer dan 40.000 meldingen binnen. De website van Google wilde niet laden en mensen zeiden ook geen zoekopdrachten te kunnen uitvoeren. Ook in Taiwan en Japan werden problemen gemeld. Dit soort storingen van de site en zoekmachine van Google komen nauwelijks voor. Een uur later waren de problemen opgelost.

De Britse krant The Guardian meldde dat er ook problemen waren bij de Google-diensten Gmail, Google Maps en Google Images. Google zei dat het om een software-update ging die voor problemen zorgde en excuseerde zich voor de ontstane problemen.

