Het coronavirus houdt de meeste kinderen ondertussen al meer dan een week thuis nu de lessen geschorst zijn. In heel wat scholen krijgen leerlingen digitale huiswerkopdrachten via platformen als Smartschool. Maar er is één groot probleem: lang niet alle kinderen hebben thuis een (eigen) computer om deze opdrachten te maken. Digital4Youth - een samenwerking tussen DNS Belgium en Close the Gap - start daarom met een project om gebruikte maar nog geschikte laptops in te zamelen bij bedrijven. "Die laptops worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik. De data wordt verwijderd, eventuele herstellingen uitgevoerd en de basissoftware wordt geïnstalleerd", legt Philip Du Bois, managing director van DNS Belgium uit.

DigitalforYouth heeft zelf al een 1.000 laptops klaar staan. Maar dat is lang niet voldoende. De initiatiefnemers rekenen op extra partners om snel meer laptops te verzamelen, te refurbishen, uit te leveren en zo meer kwetsbare jongeren te bereiken. Voor de selectie en verspreiding tekent de Koning Boudewijnstichting. Om het project extra slagkracht en schaalgrootte te kunnen geven, zijn de initiatiefnemers in gesprek met privé-partners en de verschillende gewestelijke overheden in ons land. Dat zou eerstdaags al resultaat moeten opleveren.

Het initiatief kan alvast rekenen op de steun van peter Filip Michiels, vorig jaar door Data News nog uitgeroepen tot CIO of the Year, en meter Dewi Van De Vyver. "Als ICT Woman of the Year kan ik niet anders dan het initiatief van DigitalforYouth steunen. We moeten nu meer dan ooit de digitale kloof, die nu nog groter dreigt te worden, zo snel proberen kortsluiten voor onze schoolgaande jeugd", aldus Dewi Van De Vyver.

Hoe kan je helpen? Data News draagt het project een warm hart toe en rekent ook op jouw steun. Heb je nog werkende en relatief recente laptops in je bedrijf die je wil doneren? Meld je dan aan via donations@close-the-gap.org. Vanaf 30 werkende laptops kunnen ze worden opgehaald en klaargemaakt voor hergebruik. Maar ook financiële donaties zijn welkom en vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar. Alle info vind je ook op www.digitalforyouth.be

