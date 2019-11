DataNews is op zoek naar een freelance webredacteur. In die functie (her)schrijf je artikels, coördineer je de website en veel meer.

Voor Datanews.be zijn we op zoek naar een techredacteur (m, v, x) die weet hoe je een verhaal over technologie overbrengt aan een breed publiek. Iemand die bovendien weet dat innovatie over meer gaat dan de nieuwste smartphone: je kijkt naar bredere technologische trends.

Voor jou geldt dat je:

Veel affiniteit hebt met technologie in de breedste zin van het woord;

Weet wat er in het binnen- en buitenland gebeurt en zowel binnen- als buitenlandse bronnen raadpleegt;

Beschikt over aantoonbare journalistieke schrijfervaring;

De juiste mensen kent en weet te bereiken om te interviewen;

Houdt van de druk van online journalistiek;

Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;

Weet dat je werk niet ophoudt wanneer je een artikel publiceert. Je maakt nieuwsbrieven, deelt verhalen op sociale media en blijft werken aan een betere site;

Het overzicht behoudt en Datanews.be coördineert. Je kijkt verder dan het nieuws van de dag en plant verhalen voor de toekomst in;

Nieuws kan duiden;

Bereid bent om wanneer nodig ook in het weekend te werken (wordt gerecupereerd met andere vrije dagen);

Bij voorkeur zowel het Nederlands, Engels als Frans beheerst;

Op korte termijn beschikbaar bent (wij voorzien 2 januari 2020 als startdatum).

Wij bieden:

Ruimte voor eigen initiatief;

De kans om verantwoordelijke te zijn voor een eigen nieuws- en duidingssite rond technologie;

Een marktconform salaris;

Een fijne sfeer en heel wat kansen om te blijven leren;

Een functie in Brussel als lid van het online team achter titels als Knack, Trends, Sport/Voetbalmagazine en natuurlijk DataNews.

De mogelijkheid tot thuiswerk

Voor vragen kan je terecht bij kevin.van.der.auwera@knack.be. Sollicitaties mogen zo snel mogelijk naar werken@datanews.be.

Wij ontvangen graag vóór 1 december 2019 je CV, een korte motivatie en maximaal drie voorbeelden van eigen relevante stukken in een e-mail met 'DATANEWS.BE' en jouw naam in de subject line.