De Franse softwaregroep GFI gaat voortaan door het leven als Inetum. Dochter Realdomen verandert niet van naam.

IT- en netwerkdienstenleverancier GFI heeft zichzelf omgedoopt tot Inetum. Het bedrijf onthulde haar nieuwe naam in een livestream naar haar 27.000 werknemers. Inetum haalt een omzet van 2,3 miljard euro en is actief in 26 landen.

De nieuwe naam geldt zowel voor GFI als voor al haar dochterondernemingen en moet het van oorsprong Franse bedrijf een meer internationale uitstraling geven. Maar niet voor RealDomen, dat sinds 2018 volledig in handen is van het bedrijf, haar naam aanpast.

Inetum wordt in ons land geleid door Saskia Van Uffelen. Zij is sinds een jaar verantwoordelijk voor de Beneluxactiviteiten van het bedrijf als corporate vicepresident. De groep wordt geleid door Vincent Rouaix.

