De eerste Europese gigafabriek van automaker Tesla komt in Duitsland te staan, in de omgeving van Berlijn. Dat heeft Tesla-baas Elon Musk gezegd. Vlaanderen en Nederland, die ook hengelden naar de komst van de Tesla-fabriek, vissen definitief achter het net.

Tesla wil in Europa een grote fabriek voor elektrische auto's en accu's bouwen en was lang op zoek naar een geschikte locatie. De aanbesteding loopt al enkele jaren en meerdere regio's waren in de race. In september 2015 was er al een gesprek tussen Musk en de Vlaamse Regering. In de zomer van 2018 stelde de Tesla-topman dat Duitsland de eerste keuze was, al zou Vlaanderen samen met een drietal andere regio's nog op de shortlist staan. De meest logische keuze was om de fabriek in de buurt van de Frans-Duitse grens en nabij de Benelux-landen te laten verrijzen, stelde Musk toen.

Intussen is de beslissing gevallen: de giga-fabriek komt er niet in de buurt van de Benelux-landen, maar in de omgeving van de nieuwe luchthaven van Berlijn. Dat zei Elon Musk tijdens een prijsuitreiking in Duitsland. Daarmee vissen Vlaanderen en Nederland definitief achter het net. Volgens Duitse en Nederlandse media zou de fabriek 10.000 jobs opleveren.