Bij Protime heeft Gille Sebrechts de CEO-fakkel overgenomen van Peter s'Jongers. Het bedrijf uit Mechelen is gespecialiseerd in softwareoplossingen voor onder meer tijdregistratie en werkplanning.

In zijn nieuwe functie wil Sebrechts (29) Protime exponentieel laten groeien en verder internationaliseren, zonder de bedrijfscultuur uit het oog te verliezen. 'Protime moet dé referentie worden op het vlak van tijdregistratie over heel Europa. Vandaag zijn we dat al in België en Nederland', klinkt het. 'Onder meer door in veel meer landen actief te worden, willen we ons klantenbestand binnen de vijf jaar verdubbelen naar tienduizend klanten.'

Van hard- naar software

Peter s'Jongers (53) zal als voorzitter van de Raad van Bestuur de groei en bedrijfscultuur blijven bewaken. Hij was in 1995 een van de oprichters van Protime - een softwarebedrijf in tijdregistratie in wat toen nog voornamelijk een hardwaremarkt was. Vandaag telt de onderneming zo'n vierhonderd werknemers die voor het grootste deel vanuit Mechelen aan de slag zijn voor klanten in België, maar ook in Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Gille Sebrechts deed onder meer ervaring op bij Protime's moederbedrijf SD Worx, waar hij Director Transformation Office was.

In zijn nieuwe functie wil Sebrechts (29) Protime exponentieel laten groeien en verder internationaliseren, zonder de bedrijfscultuur uit het oog te verliezen. 'Protime moet dé referentie worden op het vlak van tijdregistratie over heel Europa. Vandaag zijn we dat al in België en Nederland', klinkt het. 'Onder meer door in veel meer landen actief te worden, willen we ons klantenbestand binnen de vijf jaar verdubbelen naar tienduizend klanten.'Peter s'Jongers (53) zal als voorzitter van de Raad van Bestuur de groei en bedrijfscultuur blijven bewaken. Hij was in 1995 een van de oprichters van Protime - een softwarebedrijf in tijdregistratie in wat toen nog voornamelijk een hardwaremarkt was. Vandaag telt de onderneming zo'n vierhonderd werknemers die voor het grootste deel vanuit Mechelen aan de slag zijn voor klanten in België, maar ook in Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.Gille Sebrechts deed onder meer ervaring op bij Protime's moederbedrijf SD Worx, waar hij Director Transformation Office was.