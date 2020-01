Ginni Rometty stopt als CEO van IBM en zal tot het einde van het jaar de Raad van Bestuur voorzitten. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Rometty staat al sinds 2012 aan het hoofd van de techgigant.

Begin april stopt Virginia 'Ginni' Rometty als CEO bij IBM. Ze wordt in haar rol vervangen door Arvind Krishna. De benoeming komt als een verrassing omdat Rometty aan het einde van het jaar waarschijnlijk op pensioen gaat. De volgende maanden blijft ze wel bij IBM, als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Rometty stond aan het hoofd van IBM tijdens een woelige periode, waarin de techgigant zichzelf probeerde aan te passen aan een nieuw cloudtijdperk. Tijdens haar CEO-schap kocht Big Blue 65 andere bedrijfjes en bouwde het zijn hybride cloud uit. Het investeerde ook veel in nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (met Watson), kwantumcomputers en blockchain. Haar managementstijl kreeg echter ook veel kritiek. Zij wordt genoemd in een zaak waarbij IBM systematisch oudere werknemers te laten afvloeien. Ze voerde ook een maatregel in om thuiswerken tegen te gaan, waardoor werknemers naar grote steden moesten verhuizen. Ook die maatregel werd gezien als een manier om oudere, meer gesettelde werknemers af te stoten.

De rol van CEO van IBM gaat naar Arvind Krishna. "Arvind is de juiste CEO voor het volgende tijdperk bij IBM", schrijft Rometty in een persmededeling. Krishna is momenteel senior vice president voor de cloud en cognitive software afdeling binnen het bedrijf. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de aankoop van Red Hat door IBM. De openbron Linux software van dat bedrijf is een belangrijke nieuwe focus voor IBM. Arvind heeft in zijn nieuwe rol meteen een stevige taak voor zich. Hij moet IBM terug op de rails krijgen nadat het de voorbije jaren, tot 22 kwartalen na elkaar, vaak verlies boekte. De aandelen van IBM zijn de voorbije tien jaar oom met 26 procent in waarde gedaald.

