is redacteur bij Data News

Een opmerkelijke samenwerking: de grootste zoekmachine voor GIF-animaties gaat technologie van Oracle gebruiken om te analyseren hoe goed sommige afbeeldingen het doen.

Giphy gaat de Oracle Data Cloud gebruiken om campagnes, views en ongeldig verkeer te meten. Daarvoor zet het onder meer Moat in, het analytics-bedrijf dat Oracle in 2017 overnam.

Giphy heeft geen advertenties op haar sites, maar het laat bedrijven wel toe om animaties te maken als branded content. Met de technologie van Oracle krijgen zij dus een beter zicht op het aantal keer ze worden bekeken en via welke platformen.

Uit de mededeling van Oracle leren we ook dat Giphy maar liefst 7 miljard GIF's per dag serveert. Die worden door 500 miljoen mensen bekeken, goed voor 11 miljoen uur per dag aan geanimeerd materiaal.