GitHub blokkeert accounts van ontwikkelaars die werken of gewerkt hebben voor bedrijven die onder Amerikaanse sancties tegen Rusland vallen. Ontwikkelaars hebben vooraf geen waarschuwing ontvangen.

Bleeping Computer meldt dat onder meer code respositories van Sberbank Technology, Sberbank AI Lab, and the Alfa Bank Laboratory op GitHub zijn geschorst. Deze zijn inmiddels van het platform verwijderd. GitHub is volgens Russische media op 13 april begonnen met de maatregel.

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven en individuen. Zo zijn ook account van ontwikkelaars geschorst die geen content hosten voor bedrijven waarop sancties van toepassing zijn. De ontwikkelaars vermoeden zelf dat hun account is geschorst vanwege hun Russische nationaliteit.

Ontwikkelaars die opheldering vragen aan GitHub, krijgen de uitleg dat 'hun account mogelijk gebaseerd is een in door de VS gesanctioneerde regio'. Met het oog op deze sancties zegt GitHub niet langer private repository services en betaalde diensten te kunnen leveren voor het geschorste account.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

