GitHub past prijzenmodel aan

GitHub is een ontwikkelaarsplatform en opslagplaats waar ontwikkelaars code met elkaar delen. Microsoft kocht het platform in juni vorig jaar, voor 7,5 miljard dollar. Het gaat nu een eerste aanpassing maken, en dat is meteen een positieve voor gebruikers. De prijs van 'private repositories', privé-opslagplekken voor maximum drie gebruikers, gaat van 7 dollar per maand naar nul. Daarmee komen de prijzen van GitHub meer in lijn met concurrenten als BitBucket en GitLab.

Publieke GitHub repositories waren al gratis, en blijven dat ook. Naast de gratis versies biedt GitHub wel nog betaalde diensten. Een Pro-abonnement van zeven dollar per maand kan oneindig veel gebruikers laten samenwerken en bevat review tools voor code. Er zijn ook Teams-abonnementen en Enterprise abonnementen, met bijvoorbeeld GitHub die on-premises kunnen worden geïnstalleerd.

Wie voordien 7 dollar per maand betaalde voor een ontwikkelaarsaccount, wordt automatisch overgezet naar een 'Pro' abonnement. Je kan wel downgraden naar het gratis abonnement.