Codeplatform GitHub, maar ook andere techbastions, gaan raciaal geladen termen zoals 'Master' vervangend door neutralere woordenschat.

CEO Nat Friedman gaf op Twitter aan dat zijn bedrijf werkt aan het vervangen van een aantal termen. Het gaat onder meer om bewoordingen als 'master', 'slave', 'blacklist', 'whitelist' die onder meer door 'main', 'default', 'root', 'primary', 'secondary', 'allow list', 'deny/exclude list' worden vervangen.

De aanpassing komt er in de nasleep van de Black Lives Matter protesten. Eerder onderzoek had ook al aangegeven dat dergelijke terminologie een racistische cultuur kan versterken en legitimiseren. Volgens ZDNet UK zullen ook bij Android, de programmeertaal Go en PHPUnit library bepaalde termen worden vervangen.

Een term als 'master' staat bij GitHub, dat in 2018 werd overgenomen door Microsoft, onder meer voor de standaardversie van een broncode. Ontwikkelaars kunnen die code overnemen en er hun afgeleide van maken door ze zelf aan te passen en eventueel later samen te voegen met de master.

Maar de term komt al zeer lang op zeer veel plekken in het technologielandschap voor. Denk maar aan harde schijven waar de 'master' staat voor de primaire opslag waar het besturingssysteem op draait en als eerste wordt opgestart, samen met de term 'slave' die verwijst naar schijven die daar onder hangen of enkel worden gebruikt voor data-opslag.

Github en anderen zijn overigens niet de eersten die dat doen. Volgens ZDNet paste Drupal in 2014 al de omschrijvingen 'master' en 'slave' om naar primary en replica.

