Ontwikkelaarsplatform Github past zijn prijzenmodel nog eens aan. Alle basisfuncties worden nu gratis, voor alle gebruikers. Dat betekent onder meer dat teams onbeperkt leden kunnen toevoegen.

In het nieuwe prijsbeleid worden alle functies gratis voor gebruikers, schrijft Github in een blogpost. Gebruikers met niet-betalende accounts krijgen daarmee toegang tot bijvoorbeeld ongelimiteerde private 'repositories', en teams kunnen zoveel leden toevoegen als ze willen. Iedereen krijgt 500MB opslagruimte en kan 2.000 Acties per maand uitvoeren. Met zo'n Actie kan je workflows samenstellen.

Waar betaal je dan nog voor? Betalende abonnementen krijgen meer opslagruime en meer Acties. Een Enterprise-pakket geeft bovendien toegang tot single sign-on. Enkele van de abonnementen, zoals het Teams-plan, worden ook goedkoper. Daarvoor betaal je nu nog vier dollar per maand. Met de nieuwe abonnementen komt het prijsbeleid van Github nu meer overeen met dat van zijn kleinere concurrent Gitlab.

In het nieuwe prijsbeleid worden alle functies gratis voor gebruikers, schrijft Github in een blogpost. Gebruikers met niet-betalende accounts krijgen daarmee toegang tot bijvoorbeeld ongelimiteerde private 'repositories', en teams kunnen zoveel leden toevoegen als ze willen. Iedereen krijgt 500MB opslagruimte en kan 2.000 Acties per maand uitvoeren. Met zo'n Actie kan je workflows samenstellen. Waar betaal je dan nog voor? Betalende abonnementen krijgen meer opslagruime en meer Acties. Een Enterprise-pakket geeft bovendien toegang tot single sign-on. Enkele van de abonnementen, zoals het Teams-plan, worden ook goedkoper. Daarvoor betaal je nu nog vier dollar per maand. Met de nieuwe abonnementen komt het prijsbeleid van Github nu meer overeen met dat van zijn kleinere concurrent Gitlab.