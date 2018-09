GitLab haalt honderd miljoen dollar op

GitLab, een ontwikkelaarsdienst die een volledig DevOps platform wil aanbieden, heeft net een Serie D investeringsronde achter de rug. Min of meer per ongeluk, zo zegt mede-oprichter en CEO Sid Sijbrandij tegen TechCrunch. Het bedrijf was niet op zoek naar investeringen, maar investeringsbedrijf Iconiq startte toch een ronde, na de overname van grote concurrent GitHub door Microsoft.

Met die overname kreeg GitLab een nieuwe stroom gebruikers, voornamelijk ontwikkelaars die Microsoft niet goed gezind zijn en een alternatief zochten. Sijbrandij spreekt dat laatste echter tegen. "Het grootste misverstand dat we zien is dat GitLab een alternatief is voor GitHub", vertelt hij aan TechCrunch. "We zijn verder gegroeid dan dat. We zitten nu in negen categorieën, van planning tot monitoring."

Met het geld wil GitLab bestaande producten verder uitbouwen, en enkele nieuwe producten lanceren. Bij de investeerders in GitLab valt vooral Google-moeder Alphabet op, een bedrijf dat volgens de geruchten eerder al probeerde GitHub te kopen.

Het bedrijf heeft aangegeven dat het in november 2020 naar de beurs wil stappen.